Австралия введет новый пакет санкций против России: в список попали чиновники, банки и компании

Австралия введет новые санкции против страны-террористки России. В список ограничений войдут российские компании "Северсталь", "Роснефть" и "Полюс".

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Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, выступая сегодня, 19 мая, в Хиросиме (Япония) в преддверии саммита G7, пишет The Guardian. Санкции также предусматривают запрет на экспорт техники в области Украины, которые временно оккупированы страной-агрессорой.

В целом Австралия введет санкции против 21 юридического и 3 физических лиц. Дочерние компании российской корпорации "Росатом", занимающиеся ядерными исследованиями, развитием инфраструктуры и производством оружия, также попали в список санкций.

Также введены ограничения против неназванных оборонных организаций, поддерживающих войну против Украины. А также 5 российских банков, работающих на территории РФ.

"Австралия поддерживает Украину. Мы отдаем должное непоколебимой стойкости и мужества, которые проявил украинский народ. Австралия вновь призывает Россию прекратить незаконную и безнравственную войну против народа Украины. Мы будем продолжать сотрудничать с G7 и международными партнерами для преодоления глобальных последствий вторжения России. Это включает в себя продовольствие". энергетическую безопасность, которая является серьезной проблемой для нашего собственного региона", – цитирует Альбанезе Mirage.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Великобритания ввела новые санкции против российских компаний, финучреждений и физлиц. В частности, в список попали Росбанк и Тинькофф Банк.

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