В списке – Тинькофф банк и "Северсталь": Британия ввела новый пакет санкций против России

Великобритания ввела новые санкции против российских компаний, финучреждений и физлиц. В частности, в список попали Росбанк и Тинькофф банк.

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Также ограничения были введены против компании "Северсталь". Об этом говорится в сегодняшнем пресс-релизе правительства Британии.

В частности, Британия внесла в список санкций связанные с "Росатомом" компании, производящие современные материалы и технологии, включая лазеры. Речь идет о компаниях:

"Полюс";

"Северсталь";

АФК "Система";

FESCO; ММК;

ОМК;

ТМК;

РМК.

В общей сложности введены новые меры против 86 физических лиц и компаний из страны-террористки России. Это, в частности, UMATEX, производящая материалы на основе углеродного волокна для "Росатома", которые могут быть использованы в военных целях, а также компания TRINITI, чьи исследования и разработки в области лазерной физики напрямую финансируются за счет государственного оборонного заказа РФ.

Лазеры TRINITI были установлены на шасси танков с целью ослепления оптики самолетов и выведения из строя высокоточного оружия. Также под ограничение попал руководитель Запорожской АЭС Олег Романенко, вступивший в сговор с правительством страны-агрессорки.

Под санкции попал олигарх-миллиардер Игорь Алтушкин, владеющий "Русской медной компанией". Будучи третьим по величине изготовителем меди в РФ, Алтушкин и его бизнес продолжают играть ключевую роль в секторе стратегического значения для военной машины диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС не планирует вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом" в своем 11-м пакете санкций против страны-агрессорки России. В блоке не считают, что такие меры нанесут серьезный ущерб Москве.

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