Азартные игры в небе: в США хотят легализовать беттинг в самолетах

В США рассматривают возможность легализации спортивных ставок во время полетов, что может стать новым источником доходов местных бюджетов (1%). Однако такой законопроект вызывает дискуссии относительно этичности и безопасности этой инициативы.

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Об этом говорится в законопроекте №6051, представленном в Палате представителей Коннектикута. Легально предоставлять такие услуги смогут только три лицензированных оператора: DraftKings, FanDuel и Fanatics.

Однако инициатива вызвала критику, в частности, со стороны сенатора Ричарда Блюменталя, который считает, что азартные игры в ограниченном пространстве самолета могут привести к негативным последствиям, особенно среди молодежи. Коннектикут может стать первым штатом США, легализующим спортивные ставки во время полета в самолетах. Идея состоит в том, чтобы интегрировать беттинг в системы бортовых развлечений на спинках кресел, а также получить дополнительные поступления в бюджет.

Представитель штата Кристофер Росарио представил законопроект для Палаты представителей, который позволит пассажирам на рейсах в Коннектикут и из Коннектикута делать спортивные ставки, находясь в воздухе. Росарио утверждает, что у штата будут экономические выгоды от индустрии азартных игр. К примеру, только в ноябре 2024 года Коннектикут заработал 30,3 миллиона долларов от этой деятельности.

Если закон будет принят, Коннектикут станет первым американским штатом, где ставки будут разрешены во время полета в самолетах. Законопроект предусматривает, что 1% дохода от таких ставок будет направлено в местный бюджет. Легально принимать ставки смогут только три лицензированных букмекера штата: DraftKings, FanDuel и Fanatics.

Несмотря на экономические выгоды, законопроект сталкивается с критикой со стороны сенатора США Ричарда Блюменталя, предупреждающего о рисках, связанных с азартными играми в ограниченной среде в самолете. "Это рецепт катастрофы, и потому сейчас он запрещен. Это не должно быть разрешено ни одним государственным законом. Когда кто-то находится в самолете во время полета, он, по сути, в ограниченной среде. Особенно это касается молодых людей, которые могут делать ставки гораздо больше, чем могут себе позволить", – объяснил Блюменталь.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Австралии внесли законопроект, который заставит азартные онлайн-компании отображать проигрыши пользователей на заметном месте в своих приложениях и веб-сайтах для ставок. Это может кардинально изменить ситуацию на рынке.

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