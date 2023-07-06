Банк Raiffeisen решил пока не уходить из России: Австрия усиливает связи с Кремлем – Reuters

Австрийский Raiffeisen Bank International отложил план выхода из страны-террористки России. Австрия усиливает защиту давних связей с Кремлем.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 3 источника, знакомых с позицией финучреждения. Raiffeisen намеревался до сентября продать свой российский бизнес, обеспечивающий платежную линию для сотен местных компаний, под давлением европейских регуляторов.

Австрия и Raiffeisen Bank International, также находящиеся в центре расследования США по его связям с РФ, сопротивляются этому в надежде, что война в Украине скоро закончится, отметили источники агентства.

Несмотря на то что Австрия публично поддерживает Украину, несколько официальных лиц, говоривших с Reuters, заявили, что они не желают полностью разрывать десятилетние связи с Россией, считая, что отношения все еще можно восстановить.

Raiffeisen Bank International еще не представил свой план надзорным органам Европейского центрального банка (ЕЦБ). Банк хочет дождаться одобрения ЕЦБ, прежде чем просить своих акционеров о зеленом свете.

RBI также рассматривает продажу как альтернативу разблокированию до 4 миллиардов евро капитала, связанного с прибыльным российским филиалом. Однако неопределенность, вызванная мятежом ЧВК "Вагнер" в РФ, усложнит поиск покупателя, поскольку это событие всколыхнуло российскую бизнес-элиту.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина ввела санкции против 18 юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, в России, Люксембурге и на Британских Виргинских островах. Российских компаний в этом списке всего семь, однако в перечне – компании, связанные со структурой собственности "Сенс Банка", который, вероятно, готовится к национализации.