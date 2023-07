Связаны с "Сенс Банком": Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 18 компаний

Украина ввела санкций против 18 юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, в России, Люксембурге и на Британских Виргинских островах. Российских компаний в этом списке всего семь, однако в перечне – компании, связанные со структурой собственности "Сенс Банка", который, вероятно, готовят к национализации.

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствует указ №371/2023 от 5 июля.

Среди попавших под санкции компаний – ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, "АС Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхование", "Альфа Кепитал Холдингз Лимитед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd и другие.

Согласно данным Национального банка Украины по состоянию на 20 марта 2023 компания ABH Holdings SA владела 57,6% акций украинского "Сенс Банка" (ранее "Альфа-Банк Украина"). А еще 42,3% банка принадлежали компании ABH Ukraine Limited. Через эти компании банком управляют подсанкционные россияне Михаил Фридман и Петр Авен

Санкции вступили в силу с момента публикации. Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает Нацбанку национализировать даже успешные банки подсанкционных владельцев. Речь идет исключительно о системных банках, в число которых входит и "Сенс".

При этом ЕС ввел санкции против Фридмана еще в феврале 2022 года, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Украина ввела санкции против российского олигарха в октябре того же года. Таким образом, "Сенс Банк" полностью соответствует критериям для его национализации.