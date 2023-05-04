Банки Украины обновили курс доллара 4 мая: сколько заплатим за валюту

Наличный курс доллара в Украине 4 мая составляет 37,45/37,85 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем курс на покупку не изменился, на продажу – снизился на 4 копейки

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Ощадбанк (38,45 грн/$), ПУМБ (38,25 грн/$) и OTP Bank (38,10 грн/$) установили самые большие курсы на продажу валюты. В свою очередь наименьшую стоимость определили:

Приватбанк, Универсал Банк – 37,60 грн/$;

Райффайзен Банк, Сэнс Банк – 37,90 грн/$.

Наибольшие курсы на покупку долларов определили:

Укргазбанк, ПУМБ, Сенс Банк – 37,50 грн/$;

Укрэксимбанк – 37,45 грн/$;

Ощадбанк, Укрсиббанк, Райффайзен Банк – 37,40 грн/$.

При этом наименьшие курсы на покупку установили такие финучреждения:

OTP Bank, Универсал Банк – 36,90 грн/$;

ПриватБанк – 37,10 грн/$.

По состоянию на 3 мая официальный курс доллара в Украине не изменился – 36,56 грн/$. Курс евро составляет 40,36 грн/€, на наличном уровне – 41/41,70 грн/€ (покупка/продажа).

OBOZREVATEL сообщал ранее: аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассказал, что курс доллара в Украине больше всего зависит от динамики поставок международной финансовой помощи нашему государству. Только остановка или существенная задержка финпомощи может привести к катастрофической девальвации гривны.

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