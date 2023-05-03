Стало известно главное условие стабильности гривни: прогноз курса доллара в Украине

Курс доллара в Украине больше всего зависит от динамики поставок международной финансовой помощи нашему государству. Только остановка или существенная задержка финпомощи может привести к катастрофической девальвации гривны.

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В свою очередь, возможная остановка "зернового соглашения", о чем неоднократно заявляли российские официальные лица, не сильно ударит по наличному курсу. Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

В то же время эксперт добавил, что не прогнозирует остановки "зернового соглашения".

"Стамбульская "зерновая инициатива" была одно время серьезной геополитической победой президента Украины Зеленского и президента Турции Эрдогана, она сформировала логистическую зону в Северо-Западном Причерноморье. Я не думаю, что есть какие-то серьезные рычаги, чтобы эту зону безопасности поломать, тем более того, она находится под защитой воздушно-военного флота. И если сугубо теоретически предположить, что соглашение не продлят, то это будет для нас иметь достаточно негативное влияние", – отметил Кущ.

При этом курс гривны сейчас производен от динамики западной помощи, добавляет специалист. "То есть, если мы получим в полном объеме те миллиарды долларов, которые запланированы на этот пакет внешней помощи и вообще кредитов и грантов, и помощь будет поступать вовремя, то для глубокой девальвации гривни нет оснований, даже если будет заблокирован "зерновой коридор", – пояснил Куст.

Эксперт подчеркнул, что в случае остановки договоренности девальвация валюты произойдет, но она не будет катастрофической.

Как изменится курс доллара?

По прогнозу Куща, в настоящее время девальвация курса возможна. Она может составлять до 10% по худшему сценарию.

"Плюс-минус до 10% - нормальная динамика с наличным курсом. То есть сейчас девальвация до 10% не обязательна, но возможна. Во время войны курс очень волатильный и изменчивый. А если он изменчив, то прогнозировать очень трудно. Можно говорить, что более чем на 15% вряд ли в ближайшие месяцы девальвирует", – подытожил специалист.

OBOZREVATEL сообщал, что наличный курс доллара в Украине сегодня, 3 мая, несколько изменился по сравнению со 2 мая. Сейчас американская валюта стоит 37,45/37,89 грн/$ (покупка/продажа). Если сравнить со вчерашним днем, то курс на покупку снизился на 5 копеек, на продажу – на 11 коп.

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