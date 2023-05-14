Банки в Украине установили новый курс доллара 14 мая: сколько стоит валюта

В Украине в воскресенье, 14 мая, банки установили наличный курс доллара на уровне 37,40/37,82 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера стоимость валюты на покупку не изменилась, на продажу – снизилась на 1 копейку.

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Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$. Среди крупных украинских банков наибольший курс на покупку установили:

Укрэксимбанк – 37,45 грн/$;

Райффайзен Банк – 37,40 грн/$;

Сенс Банк, УкрСиббанк – 37,35 грн/$.

В свою очередь наименьшую стоимость американской валюты определили:

OTP Bank – 36,90 грн/$;

Приватбанк – 37,10 грн/$.

Наибольшую стоимость валюты на продажу установили следующие финучреждения:

Ощадбанк – 38,20 грн/$;

ПУМБ, OTP Bank – 38 грн/$.

При этом самый маленький курс на продажу определили:

ПриватБанк – 37,60 грн/$;

Универсал Банк – 37,70 грн/$;

Укргазбанк – 37,80 грн/$.

Курс евро (официальный) в Украине на 14 мая составляет 39,97 грн/€. На наличном уровне – 40,95/41,49 грн/€.

OBOZREVATEL ранее сообщал: в Украине обменники отказываются принимать не только поврежденные, но и устаревшие банкноты доллара. Для обмена такой купюры следует обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и произведет замену. Такая услуга оплачивается отдельно и в зависимости от степени повреждения может составлять до 50% номинала.

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