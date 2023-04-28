Банки в Украине установили новый курс доллара: сколько заплатим за валюту 28 апреля

В Украине наличный курс доллара 28 апреля составляет 37,40/38 грн/$ (покупка/продажа). Так, на покупку он не снизился, на продажу – поднялся на 10 копеек.

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По состоянию на 28 апреля официальный курс доллара в Украине (зафиксированный Национальным банком Украины) остался на уровне 36,56 грн/$. Наибольший курс на продажу установили:

Ощадбанк – 38,65 грн/$;

ПУМБ – 38,25 грн/$;

Райффайзен Банк, Универсал Банк – 38,10 грн/$.

При этом среди банков наименьшие курсы на продажу определили :

ПриватБанк – 37,72 грн/$;

Укргазбанк – 37,90 грн/$;

Укрэксимбанк – 37,99 грн/$.

На покупку наибольшие курсы установили :

Сенс Банк – 37,55 грн/$;

ПУМБ, Укрэксимбанк – 37,50 грн/$.

Наиболее низкую стоимость на покупку определили:

Универсал Банк – 37,10 грн/$;

ПриватБанк – 37,22 грн/$.

Официальный курс евро в Украине сегодня – 40,34 грн. Наличный курс – 41/41,75 грн (покупка/продажа).

OBOZREVATEL сообщал ранее, в Украине к концу весны наличный курс доллара вряд ли значительно изменится, прогнозирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Пока нет предпосылок для сильного изменения стоимости валюты.

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