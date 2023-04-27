Украинцам следует ожидать изменения курса доллара до конца весны? Озвучен прогноз

В Украине к концу весны наличный курс доллара вряд ли значительно изменится. Пока нет предпосылок для сильного изменения стоимости валюты.

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Такой прогноз озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии OBOZREVATEL. "Думаю, в период месяца мы увидим, что он (курс. – ред.) будет двигаться примерно в тех пределах, в которых есть на сегодняшний момент. То есть где-то на уровне 38, максимум – 39 грн/$, но, думаю, будет меньше. В таких пределах, в которых сейчас двигается, он и будет оставаться", – сказал эксперт.

Он напомнил, что вчера Украина получила 1,5 млрд евро от Евросоюза (очередной платеж макрофинансовой помощи). Также более-менее стабильная ситуация с валютными резервами, поэтому эксперт не видит каких-либо существенных рисков, чтобы курс доллара мог бы сильно просесть.

"Я думаю, что до конца мая будем иметь примерно такие же цифры, они будут мало отличаться от тех, которые есть. Но когда окончательно закончатся весенние полевые работы, а это будет начало лета, то тогда, наверное, курс немного просядет", – подчеркнул Пендзин.

Сколько сейчас стоит доллар?

Наличный курс доллара в Украине 27 апреля снизился по сравнению со вчерашним днем. Банки установили курс на уровне 37,40/37,90 грн/$ (покупка/продажа).

На покупку курс снизился на 30 копеек, на продажу – тоже на 30 коп. При этом официальный курс в Украине (зафиксированный Нацбанком) остался на уровне 36,56 грн/$.

OBOZREVATEL сообщал, что эксперты считают, что сейчас выгоднее вкладываться в депозиты, чем переводить сбережения в валюту, рассказал Пендзин.

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