"Большая семерка" и ЕС хотят заблокировать снабжение газа и нефти из России в Европу по ряду маршрутов – FT

Страны-члены G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Европейского Союза обсуждают возможность окончательно заблокировать поставки трубопроводного газа из страны-террористки России в Европу по ряду направлений. Такое решение может быть принято уже 19-21 мая, в ходе саммита "Большой семерки" в Хиросиме (Япония).

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Для ЕС такое решение может стать частью 11-го пакета санкций против России. Об этом говорится в материале Financial Times.

В частности, речь о полной блокировке газоснабжения может идти о трубопроводе "Ямал – Европа". Также не исключается, что новые ограничения блока коснутся и поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Напомним, 13 мая в Брюсселе (Бельгия) послы ЕС не согласовали 11-й пакет санкций против РФ. В проекте последнего санкционного пакета есть предложение внести в список ограничений лиц, принявших участие в похищении украинских детей, вывозе их на территорию страны-агрессорки, пишет Polskie Radio.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал Украину вычеркнуть из списка международных спонсоров войны венгерский OTP Bank. Он пригрозил, что Будапешт будет блокировать все санкции ЕС против государства-агрессора России.

Об этом Сиярто написал на своей странице в Facebook в пятницу, 12 мая. Он сообщил, что находится в Стокгольме на встрече министров иностранных дел ЕС, где основная тема - война в Украине.

OBOZREVATEL сообщал, что Украина утвердила 5 санкционных пакетов против влияния государства-террориста на наше государство. Один касается "Запорожстали", другие продолжают наш курс на изоляцию и блокировку российской военной промышленности.

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