В Венгрии пригрозили блокировать все санкции ЕС из-за внесения их банка в украинский список спонсоров терроризма

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал Украину вычеркнуть из списка международных спонсоров войны венгерский OTP Bank. Он пригрозил, что Будапешт будет блокировать все санкции Европейского Союза против государства-агрессора России.

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Об этом Сиярто написал на своей странице в Facebook в пятницу, 12 мая. Он сообщил, что находится в Стокгольме на встрече министров иностранных дел ЕС, где основная тема – война в Украине.

Глава МИД Венгрии выдал, что стране якобы "очень тяжело поддерживать какие-либо решения", пока этот банк находится в украинском перечне спонсоров войны.

Также он заявил, что пребывание OTP Bank в этом списке "неприемлемо и скандально", поскольку учреждение якобы не нарушало законодательство.

При этом Сиярто поставил ультиматум о том, что Будапешт даже не будет вступать в переговоры по 11-му пакету санкций против России.

"Нам очень тяжело продолжать переговоры об экономических ограничительных мерах, требующих жертв, пока ОТП находится в каком-то украинском списке", – цитирует его слова издание hvg.

Как известно, Европейский Союз планирует принять 11-й пакет санкций против России. Среди новых мер – закрытие лазейок, позволяющих российской нефти поступать в Евросоюз. Издание Politico со ссылкой на три источника сообщило, что такую норму поддержали все 27 членов ЕС.

По данным журналистов, нет серьезной оппозиции к усилению соблюдения действующего энергетического эмбарго.

В то же время Сиярто заявил, что ядерная энергетика не будет включена в 11 пакет санкций ЕС против России. При этом он подчеркнул, что в дальнейшем Венгрия будет выступать против таких ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же в Будапеште обиделись на президента Украины Владимира Зеленского за критику заявлений властей члена НАТО Венгрии о "дружбе" с Россией, считающей врагом Североатлантический Альянс. Там заявили, что уместность членства в НАТО поддерживающей РФ страны решать не главе украинского государства.

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