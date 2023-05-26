Британия может разморозить активы России при одном условии: Guardian узнали детали

Правительство Британии, вероятно, оставит российские государственные активы в неподвижном состоянии в период некоторого времени после окончания войны в Украине. Их не будут размораживать до тех пор, пока страна-агрессорка РФ не согласится выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

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Об этом говорится в материале The Guardian. Как заявлял министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, суверенные активы России будут оставаться обездвиженными, пока Кремль не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине.

Британские официальные лица говорят, что работа продолжается днем и ночью, в том числе с Европейским Союзом (ЕС) над целесообразностью конфискации российских государственных активов, но решение еще не найдено. Депутаты Тори, Лейбористская партия и украинское правительство настаивают на том, чтобы российские активы (26 млрд фунтов стерлингов) были полностью конфискованы, а затем переданы непосредственно Украине для восстановления.

Палата общин уже приняла представление, требующее от правительства разработать план использования российских активов, но в течение нескольких месяцев он отказывался взять на себя обязательство по эффективной экспроприации активов ЦБ РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Евросоюз заблокировал более 200 млрд евро активов российского центрального банка. Об этом сообщили в ЕС после принятия 10-го пакета санкций, требовавшего от банков раскрыть информацию о размере их активов.

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