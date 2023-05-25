ЕС заблокировал активы Центробанка РФ более чем на 200 млрд евро – Bloomberg

Европейский Союз заблокировал свыше 200 млрд евро активов российского центрального банка. Об этом сообщили в ЕС после принятия 10-го пакета санкций, который требовал от банков раскрыть информацию о размере их активов.

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Об этом сообщает издание Вloomberg. ЕС также заморозил 24,1 миллиарда евро российских частных активов попавших под санкции физических и юридических лиц после вторжения в Украину более 14 месяцев назад.

В источнике отмечается, что Европейский Союз стремится обязать Россию возместить ущерб, причиненный Украине. Европа исследует возможности использования замороженных и обездвиженных активов России в этом контексте.

По словам спикера Европейской Комиссии Кристиана Виганда, Европейская комиссия активно сотрудничает с председательствующей в Европейском Союзе Швецией для продвижения предложенных вариантов использования замороженных активов российского центрального банка.

Европейский Союз также продолжает обсуждать этот вопрос с международными партнерами для обеспечения необходимой координации на международном уровне. Однако этот процесс представляет собой сложную процедуру с точки зрения юридических и технических аспектов. Ожидается, что лидеры ЕС проведут обсуждение этого вопроса на своей следующей встрече, запланированной на июнь.

Кроме того, Европейский Союз ввел санкции против почти 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и принял меры, направленные на замораживание ключевых источников дохода в Москве. В рамках этих действий ЕС также стремится найти и заморозить активы российских миллиардеров, попавших под санкции.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что Австралия введет новые санкции против страны-террориста России. В список ограничений войдут российские компании "Северсталь", "Роснефть" и "Полюс".

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