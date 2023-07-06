Британия начала снимать санкции с россиян: первым стал бывший топ-менеджер Сбербанка

Великобритания впервые сняла санкции с гражданина РФ. Им стал бывший первый зампредседателя правления российского Сбербанка Лев Хасис. Ограничения против него были введены 24 марта 2022 года – через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Об исключении Хасиса из санкционного списка сообщили в министерстве финансов Британии. Согласно документу, на бывшего первого зампредседателя правления Сбербанка больше не распространяются санкции, предусматривающие:

арест активов;

запрет на предоставление трастовых услуг.

Причину решения о снятии санкций с Хасиса британские власти не указывают. Однако росСМИ напоминают:

санкции против него были введены в связи с его работой в Сбербанке – "он вел коммерческую деятельность в секторах экономики, которые обеспечивают значительный источник дохода для российского правительства";

Хасис ушел со своего поста и, вероятно, покинул РФ в 2022 году.

"Предположим, что кейс Хасиса – это только начало. На очереди Олег Тиньков и другие бизнесмены, громко заявившие о разрыве связей с российской экономикой и государством", – говорится в материале.

В то же время ранее власти Британии приняли документ, который позволит Соединенному Королевству сохранять санкции против России до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсацию за последствия развязанной ею войны.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от вторжения России, очевидны ужасные последствия путинской войны. Потребности Украины в реконструкции огромны. Мы усиливаем подход к санкциям, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за восстановление страны, на которую она напала", – прокомментировал это министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Великобритания запретила Фонду помощи пострадавшим от войны в Украине использовать за пределами страны деньги, полученные от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси".

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