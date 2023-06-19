В Британии назвали условие снятия санкций с России: заявление главы МИД

Британия 19 июня ввела законодательство, которое позволит ей сохранять санкции против страны-террориста России, пока Москва не выплатит Украине компенсацию. Сейчас "очевидны ужасающие последствия путинской войны".

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Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, передает Reuters. Он добавил, что королевство будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно, чтобы оправиться от агрессивной войны и заложить основу для процветания нации".

"Поскольку Украина продолжает защищаться от вторжения России, очевидны ужасные последствия путинской войны. Потребности Украины в реконструкции огромны. Благодаря нашим сегодняшним новым мероприятиям мы усиливаем подход к санкциям, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за восстановление страны, на которую она так безрассудно напала", – сказал министр.

Британское правительство заявило, что детали того, как будут распределять деньги, пожертвованные находящимися под санкциями лицами на восстановление Украины, будут объявлены в будущем.

"Не будет никакого принуждения лиц с целью поощрения их к переводу средств, а также каких-либо предложений по смягчению санкций в обмен на пожертвования", – заявили в правительстве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 18 июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги на территории страны-террориста России. Это напрямую касается General Electric (GE), которая обслуживала турбины на российских ТЭС и другое оборудование в промышленности.