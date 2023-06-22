Британия выделит еще $500 млн для Украины: средства пойдут на социальные выплаты

Глава украинского парламента Денис Шмыгаль 21 июня подписал договор о привлечении $500 млн от Соединенного Королевства в качестве финансовой помощи во время войны. Эти средства будут направлены на выплаты зарплат учителям, врачам, спасателей, социальные выплаты и пенсии.

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Об этом политик написал у себя на Telegram-канале. Помощь будет оказана при поддержке США, Великобритании и Финляндии.

"Денежные средства пойдут на зарплаты спасателей и учителей, выплату пенсий, поддержку малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, одиноких матерей, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий", – перечислил Шмыгаль ключевые направления.

Он поблагодарил партнеров Украины за то, что они перманентно оказывают поддержку нашему государству и гражданам. Мы ценим международные усилия по укреплению и сохранению стабильности в нашей стране во всех сферах ее деятельности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сеть Глобального договора ООН объявляет о создании Энергетической инициативы Украины — глобальной межотраслевой коалиции, призванной ускорить восстановление энергетической отрасли нашего государства.

В сообщении подчеркнули, что по оценкам Всемирного банка, на краткосрочную реконструкцию понадобится 5,7 миллиарда долларов США, а на полное восстановление к 2033 году – до 47 миллиардов долларов США.

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