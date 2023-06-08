Британия запретила золото и цемент из Беларуси: санкции ввели за поддержку России
Великобритания ввела новые санкции против Беларуси. В них включен запрет на импорт беларуского золота, цемента, древесины и каучука.
Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что также вводятся:
- ограничения против медиакомпаний страны – доступ к их сайтам и аккаунтам в соцсетях будет заблокирован;
- запрет на поставки в Беларусь товаров двойного назначения, промышленного оборудования;
- запрет на поставки в Беларусь денежных купюр.
"Этот новый пакет усиливает экономическое давление на Александра Лукашенко и его режим, который активно способствует военным усилиям России и игнорирует территориальную целостность Украины", – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
Он отметил, что британское правительство также предпримет шаги для пресечения обхода санкций. В том числе будут ужесточены ограничения доступа Беларуси к финансовым рынкам Великобритании.
Напомним, что Беларусь с начала полномасштабного вторжения поддерживает военную агрессию России и помогает государству-террористу. В то же время известно, что более 85% беларусов выступают против войны.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее санкции против сторонников Лукашенко ввела Польша. В черный список попали 365 беларусов и несколько россиян.
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