В список попали 365 белорусов: Польша ввела санкции против сторонников Лукашенко

Правительство Польши ввело санкции против представителей режима диктатора и нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко. Также в список попали несколько россиян.

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Меры введены против 365 граждан Беларуси, говорится в сообщении МВД Польши 29 мая. Под ограничения, в том числе, попали 159 парламентариев.

Таким образом, санкции уже распространяются на всех депутатов белорусского парламента. Ограничения также касаются судей (76 человек), прокуроров (7 человек), представителей местных властей (32 человека), лиц начальствующего состава и работников правоохранительных органов (28 человек).

В списке также представители белорусских СМИ, занимающиеся пропагандой (23 человека), спортсмены и спортивные активисты (24 человека), работники белорусских учреждений, учреждений и государственных предприятий (8 человек), деятели культуры и науки (8 человек).

Также под санкции подверглись предприниматели, связанные с российским капиталом. Это 15 граждан страны-террористки РФ и 1 белорус.

Напомним, 29 мая в Верховной Раде Украины одобрили введение санкции против Ирана. Ограничения вводятся сроком до 50 лет.

Санкции предусматривают:

полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана и услуги, связанные с продажей, обслуживанием, производством товаров с резидентами страны;

прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с указанными выше операциями;

остановку выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ввел санкции против 51 гражданина РФ и 220 юридических лиц. Среди них российская "Железнодорожная торговая компания", ООО "Инновационные технологии масел", ООО "Оборонрегистр".

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