Будет на "летнем плато": как изменится курс доллара и евро в Украине на следующей неделе

На следующей неделе (12-18 июня) ситуация на валютном рынке будет находиться на "летнем плато". Наличный курс доллара, несмотря на незначительные колебания, не превышающие 0,3-0,5 грн, будет находиться в пределах 37-38 грн/$.

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В свою очередь курс евро будет на уровне 40-41 грн/€. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА.

"Стоит заметить, что разница между курсами покупки и продажи (спред) также будет вполне адекватной – от 0,15 грн до 0,3 грн. Также следует отметить, что дальнейшее укрепление гривни маловероятно: разница между официальным курсом и наличным курсом в обменных" пунктах сохранится "на расстоянии "2-2,5%", – отметил специалист.

Что повлияет на валютный рынок на следующей неделе?

Системная работа НБУ по сохранению баланса между спросом и предложением на валютные наличные.

Стратегия регулятора по популяризации гривны, прежде всего, за счет внедрения 3-месячных депозитных сертификатов под 25%.

Системные и весомые макрофинансовые поступления покрывают львиную долю предусмотренных госбюджетом расходов.

Всеобъемлющая военно-техническая помощь от западных партнеров.

Экспортные возможности: есть надежда на эффективность "зернового соглашения" и потенциальное увеличение перечня экспортируемой продукции.

Внутренняя экономическая ситуация: развитие малого и среднего бизнеса, активизация работы крупных предприятий и соответственно рост поступлений в бюджет из внутренних источников (налоги и сбора).

Ожидаемые успехи ВСУ в борьбе с врагом, противодействие ракетному террору.

Лесовой напомнил, что на следующей неделе Нацбанк может пересмотреть размер учетной ставки, что также потенциально отразится на курсе. "Однако мы склонны считать, что ситуация на наличном валютном рынке будет зеркальной до прошлой недели: колебания наличных курсов сохранятся в рамках 1 грн: курс доллара будет находиться в границах 37-38 грн/$, а евро – в 40-41 грн/€" , – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сегодня, 11 июня, наличный курс доллара составляет 36,90/37,30 грн/$ (покупка/продажа). Да, по сравнению с 10 июня стоимость американской валюты не изменилась.

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