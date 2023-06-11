Какой курс доллара установили банки в Украине 11 июня: стало известно, сколько заплатим

В Украине сегодня, 11 июня, наличный курс доллара составляет 36,90/37,30 грн/$ (покупка/продажа). Так, по сравнению с 10 июня стоимость американской валюты не изменилась.

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В свою очередь официальный курс остался неизменным – 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

Наибольший курс на продажу установили Креди Агриколь Банк (37,70 грн/$) и Ощадбанк (37,55 грн/$). В свою очередь самый маленький – Райффайзен Банк (37,20 грн/$).

Наибольшую стоимость валюты на покупку среди украинских финучреждений определил OTP Bank – 36,95 грн/$. Наименьшую – Креди Агриколь Банк – 36,50 грн/$.

Каким будет курс доллара в этом месяце?

По прогнозу руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, в Украине в июне вряд ли значительно изменится наличный курс доллара. Сейчас курс достаточно стабильный, поэтому валюте ничего не угрожает.

"Ничего плохого ожидать не стоит, потому что стабильный курс сейчас. Видим, что официальный курс остается стабильным уже почти год. Также видим, что наличный курс достаточно хорошо приблизился к официальному и, скорее всего, где-то на этом уровне он и будет оставаться", – говорит эксперт.

Как писал ранее OBOZREVATEL, обменники и банки требуют платить комиссию при обмене доллара. В то же время, если на купюре незначительные повреждения, делать этого не имеют права.

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