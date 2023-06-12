Бывший министр финансов США допустил конец эпохи доллара: когда это произойдет

Бывший министр финансов США Ларри Саммерс (работал при президентстве Билла Клинтона) заявил, что доллар может потерять статус главной резервной валюты. Однако это может произойти только в результате падения авторитета США и чрезмерных долгов.

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"История дает однозначный ответ: доллар может потерять статус резервной валюты, но когда это случится, у нас будут проблемы посерьезнее. Потому что если доллар потеряет свой статус, то только в результате падения авторитета и влияния США в мире. И потому, что мы влезли в неподъемные долги", – цитирует бывшего министра ВВС.

Доллар по-прежнему обладает огромными преимуществами в качестве международной валюты, в основном благодаря гигантским, ликвидным и хорошо функционирующим финансовым рынкам. Однако сохранение этих предпосылок не предопределено.

Странам с гигантским профицитом торговли, вроде Китая или Саудовской Аравии, просто некуда больше девать накопления. В мире не существует доступных и ликвидных альтернатив долларовым активам для вложения триллионов.

Некоторые видные эксперты утверждают даже, что гегемония доллара вредит США, а статус эмитента главной мировой резервной валюты - бремя, а не привилегия.

Спрос на долларовые активы позволяет США финансировать гигантский дефицит торговли и бюджета. Ничего хорошего в этом нет, спорит уже много лет американский экономист Майкл Петтис из Центра Карнеги в Пекине.

"Приток иностранного капитала в США не приводит к росту инвестиций. Он лишь подавляет сбережения и раздувает долг, – утверждает он. – А финансовые рынки помогают экономике лишь до определенного предела, за которым они приносят больше выгоды банкам, а не производителям".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сегодня, 11 июня, наличный курс доллара составляет 36,90/37,30 грн/$ (покупка/продажа). Да, по сравнению с 10 июня стоимость американской валюты не изменилась.

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