Часть беженцев уже не вернется в Украину: сколько денег потеряет экономика

Невозвращение в Украину беженцев обойдется экономике государства в $113 млрд недополученного ВВП за 10 лет. Сейчас от 3,8 до 4,7 млн вынужденных мигрантов находятся за границей (без учета стран-агрессоров РФ и Беларуси).

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Из них трудоспособного возраста - около 1,4 млн человек. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного ГО EasyBusines и Центром экономического восстановления (ЦЭВ).

Как отмечается, со временем желание вынужденных мигрантов возвращаться снижается из-за интеграции в другие страны. Все больше украинцев трудоустраиваются за границей, отдают детей в местные школы и сады, проходят профессиональное обучение, чтобы найти там работу.

Для беженцев главной проблемой является вопрос безопасности, люди, уже вернувшиеся в родные регионы, указывают на сложные условия в местах возвращения. Кроме того, фактор ограничения пребывания со стороны стран-реципиентов стоит сразу после безопасности по уровню важности для перемещенных лиц за рубежом.

Еще один немаловажный фактор для возвращения украинцев – возможности для трудоустройства. Согласно результатам различных опросов, наличие хорошо оплачиваемой работы и относительно более высокий уровень жизни в Украине будет способствовать возвращению наших соотечественников.

При этом с течением времени все больше трудоспособных украинцев находят работу за границей, что не способствует их намерениям вернуться, особенно среди высококвалифицированных кадров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше минимальный оклад (одна из составляющих зарплаты) повысили на 1 тыс. грн (до 25,3 тыс. грн в эквиваленте), минимальная ставка для работающих по договору поручения составляет 210 грн в час. В месяц, в зависимости от количества рабочих часов, это 42,6-53,2 тыс. грн.

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