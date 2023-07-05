Украинским беженцам пересчитали зарплаты в Польше: сколько тепер будут платить и какую работу предлагают 

В Польше минимальный оклад (одна из составляющих зарплаты) повысили на 1 тыс .грн (до 25,3 тыс. грн в эквиваленте), минимальная ставка для тех, кто работает по договору поручения, составляет 210 грн в час. В месяц, зависимо от количества рабочих часов, это 42,6-53,2 тыс. грн.

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Об этом сообщают в Миграционной платформе EWL. Большинство вакансий предлагают на предприятиях пищевой и перерабатывающей индустрии. Речь идет о упаковке яиц, изготовлении сосисок или производстве другой мясной продукции.

Также есть вакансии на предприятиях рыбной переработки в основном в Поморском регионе (Гданьск). Ближе к границе с Германией и Словакией украинцам предлагают вакансии на предприятиях машиностроительной отрасли Это воеводства с центрами в Вроцлаве и Катовице.

По данным Главного статистического управления Польши, уровень безработицы в Польше в мае составил 5,1%. Евростат в апреле фиксировал в Польше наравне с Чехией самый низкий уровень безработицы в Европе – 2,7%.Таким образом, с начала года минимальная зарплата в Польше выросла почти на 600 злотых.

Как найти работу и не стать жертвой обмана

Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL, рассказывает: преимущественно жертвами мошенников становятся украинцы, которые впервые приезжают на работу в Польшу и не знают правил легализации и трудоустройства. Среди распространенных схем:

работа без оформления. Если факт нелегального трудоустройства выяснится, в будущем это может стать причиной для депортации.

Если факт нелегального трудоустройства выяснится, в будущем это может стать причиной для депортации. обещания "особых" условий. Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату. Однако после дают зарплату ниже, а работу тяжелее в надежде, что работник согласится и на такое.

Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату. Однако после дают зарплату ниже, а работу тяжелее в надежде, что работник согласится и на такое. фальшивые объявления. "Работодатель" в интернете просит заполнить анкеты, предоставить документы. а после использует их для того, чтобы завладеть счетом сотрудника.

Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, рассказывает OBOZREVATEL: в Польше крупные предприятия не берут людей напрямую, они ищут работников через агентства труда. И это единственно возможный легальный способ найти работу, если речь идет о крупном предприятии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.

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