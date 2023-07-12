Что будет с курсом доллара в Украине в случае остановки зернового коридора: стало известно, стоит ли ожидать девальвации

В случае полного прекращения действия зернового коридора в июле украинцам не следует ожидать ни одной мгновенной девальвации гривны. Однако в таком случае Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты примерно на $1 млрд в месяц.

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Об этом рассказала экс-глава совета Независимой ассоциации банков Украины, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова "Укринформу". Она отметила, что риск прекращения работы зернового коридора для украинской экономики действительно очень высок.

Дефицит внешней торговли за последние 12 месяцев составил $22 млрд – более 13% ВВП. При этом примерно две трети экспорта сейчас – продукция АПК (агропромышленный комплекс), экспорт которой напрямую зависит от работы зерновой инициативы.

"Вынужденная потеря этого экспорта угрожает не только торговому балансу, но и заработкам украинских аграриев, не говоря уже о ВВП в целом и о мировой продовольственной безопасности. В то же время в ближайшей перспективе стабильности гривни это не угрожает", – пояснила Коробкова.

По ее словам, в условиях военного времени НБУ придерживается политики фиксированного обменного курса, что финансово обеспечивается значительными поступлениями международной финпомощи. В случае приостановки работы зернового коридора НБУ придется увеличить продажу иностранной валюты.

Коробкова отметила, что благодаря внешней поддержке золотовалютные резервы Украины недавно достигли нового рекорда за более 10 лет – $39 млрд. Это обеспечивает дополнительный мощный запас прочности для поддержания стабильного курса доллара в стране.

"Поэтому в случае непродолжения действия зернового коридора в июле не стоит ожидать ни одной моментальной девальвации гривны", – подытожила специалистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс наличного доллара в банках Украины немного упал. Во вторник, 11 июля, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,7/37,35 грн за доллар (покупка/продажа). То есть по сравнению со значениями понедельника курс снизился на пять копеек в покупке, но не изменился в продаже.

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