В Украине изменился курс доллара: почем продают и покупают валюту

Курс наличного доллара в банках Украины немного упал. Во вторник, 11 июля, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,7/37,35 грн за доллар (покупка/продажа). То есть по сравнению со значениями понедельника курс снизился на пять копеек в покупке, но не изменился в продаже.

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При этом курс заметно различается в зависимости от банка. В целом за последнюю неделю гривня укрепилась на 1,2 копейки, свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 11 июля продает государственный ПриватБанк (по 37,2 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагают "Креди Агриколь" и государственный Ощадбанк (37,6 грн).

Покупает доллары по самой низкой цене "ОТП" (36,15 грн). А выгоднее всего сегодня продавать доллары в Укрсиббанке и ПУМБ (по 36,75 грн).

Покупать безналичную валюту (доллар на карту) запрещено с начала полномасштабной войны. Указанный в таблице карточный курс доллара используется для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,15 грн, средний курс продажи составляет 37,23 грн. Евро на валютном аукционе 11 июля продают по 40,8 грн, а покупают – по 41 грн.

НБУ планирует отменить фиксированный курс доллара

Отмена фиксированного курса доллара обозначена как один из приоритетов Стратегии Национального банка. Однако плавающий курс доллара вернут не раньше, чем для этого возникнут макроэкономические предпосылки.

Такой подход поддерживает и Международный валютный фонд (МВФ). Украина сейчас находится в программе по выделению более чем 15 млрд долларов, поэтому должна прислушиваться к рекомендациям МВФ.

"Опубликованная Стратегия НБУ в общих чертах и без определенных сроков описывает логику такой трансформации, которая будет осуществляться постепенно, только при условии формирования устойчивых предпосылок для этого, после надлежащего анализа и с учетом эффективности предыдущих шагов", – подчеркнул глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Национальный банк обязал обменники покупать доллары всех годов выпуска. В результате обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.

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