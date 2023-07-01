"Дни Путина подходят к концу": он успел опустошить перспективы своей страны

Попытка военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, реакция президента РФ Владимира Путина и бегство российских олигархов показали хрупкость кремлевского режима. Дни Путина в качество российского лидера подходят к концу. Возможно, очень быстро.

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Об этом в своем материале для Forbes пишет аналитик Гарри Бродман. "Было бы наивно исключать повторную перестановку руководства в Москве, в результате которой у руля Кремля окажется военный чиновник. Но было бы также ошибкой отделять от пути преемственности перспективы появления гражданского лидера, наделенного способностями и полномочиями по исправлению дряхлого состояния российской экономики", - написал он.

За два десятилетия своего правления Путин постоянно опустошал экономические перспективы страны, которая имеет один из крупнейших в мире географических рынков, охватывающий семь часовых поясов и благословленный богатыми природными ресурсами.

"Мы должны быть готовы иметь дело со страной, которая может представлять серьезные многомерные системные риски для всех нас. Мировые лидеры просто не могут позволить себе быть пассивными в этом вопросе", - уверен он.

При правлении Путина Россию вышвырнули из G8, он положил конец зарождающейся демократии у себя дома, И он привил еще большую хрупкость и без того шатающейся экономике.

Отрезанная от остального мира и лишенная иностранных инвестиций, РФ не сможет мобилизовать ни деньги, ни опыт, которые ей понадобятся для восстановления даже после окончания войны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Гонконг, Казахстан и Армения продают в РФ микросхемы, которые попали под санкции. Последнее время российские компании меняют код товаров, чтобы банки без проблем проводили проблемные операции.

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