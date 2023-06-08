Санкции против России ужесточили: РФ не может закупить технику даже в Армении

Банки в Армении, Казахстане и Гонконге блокируют платежи за технику (серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование) из России. Так финансовые учреждения пытаются соблюдать введенные санкции. Россияне пытаются провести платежи под другими товарными кодами, но подобное ужесточение может привести к дефициту внутри РФ.

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Об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ". Так, США ужесточили свои санкции и теперь все банки, которые сотрудничают с агрессором, могут попасть под санкции. Ранее министр экономики Армении Ваган Керобян заявлял, что армянские банки делают все, чтобы не попасть под санкции.

Казахские банки также ужесточили контроль над трансакциями по санкционной продукции, в том числе электроники, говорит гендиректор логистической компании "Оптималог" Георгий Властопуло: "Напрямую у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры и т. д. невозможно, а через третьи страны – все сложнее и сложнее, поэтому через полгода-год мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции".

Из-за ужесточения контроля поставок электроники через Казахстан дистрибуторы начали менять маршруты, прокладывая их через Китай, Киргизию и ОАЭ. Но это увеличивает стоимость техники.

Отметим, новые санкции ЕС против России вместе с Венгрией пытается заблокировать Греция. Неожиданный союзник Будапешта позволяет задержать новые ограничения против агрессора.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что Австралия введет новые санкции против страны-террориста России. В список ограничений войдут российские компании "Северсталь", "Роснефть" и "Полюс".

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