Две страны ЕС блокируют новые санкции против России: противников ограничений раскрыло Politico

Представители стран Европейского Союза (ЕС) вновь не смогли договориться о введении 11-го пакета санкций против России. На данный момент договоренности блокируют Венгрия и Греция.

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Обе эти страны требуют, чтобы их компании были исключены из украинского списка спонсоров войны, даже несмотря на продолжение их работы в стране-агрессоре. Как сообщает Politico, следующую попытку договориться о новом пакете санкций страны ЕС предпримут 14 июня.

Так, Венгрия выдвигает требование об исключении из перечня спонсоров войны OTP Банка. Среди греческих юрлиц в списке значатся сразу пять судоходных компаний.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

"Разрушение плотины в Новой Каховке... дало дополнительное ощущение безотлагательности заключения сделки по предстоящему пакету санкций ЕС против России. Однако на встрече высших представителей ЕС в среду (7 июня. – Ред.) не было достигнуто никакой политической договоренности", – сообщили Politico четыре источника в дипломатических кругах.

Предполагается, что новый пакет будет в основном посвящен борьбе с обходом санкций. Также планируется введение ограничений в отношении стран, которые помогают России организовывать лазейки для обхода санкций.

Однако, по информации источников, еще несколько стран ЕС, в том числе Германия и Франция, обеспокоены таким подходом. Они опасаются, что новые ограничения могут "навредить дипломатическим отношениям". На этом фоне Еврокомиссия уже смягчила свои первоначальные предложения.

Тем не менее дипломаты уверены, то членам Евросоюза удастся достичь консенсуса по 11-му пакету санкций уже в ближайшее время. "Мы приближаемся", – сказал один из дипломатов, отметив, что окончательным сроком принятия решения может стать конец июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС заморозил активы Центробанка РФ на общую сумму 200 млрд евро. Сейчас в Евросоюзе решают, как можно потратить деньги. Среди предложений – направить их Украине для восстановления.

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