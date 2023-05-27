ЕС заморозил активы РФ на сотни миллиардов: деньги могут передать Украине

ЕС заморозил активы Центробанка РФ на общую сумму 200 млрд евро. Сейчас в Евросоюзе решают, как можно потратить деньги. Среди предложений – направить их Украине для восстановления.

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Как сообщает агентство Bloomberg, страны ЕС сообщили о новых цифрах по заблокированным активам после 10-го пакета санкций, заставившего банки обнародовать информацию о размере своих активов. "ЕС стремится обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине", – заявил в интервью спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд, подтвердивший эти цифры.

ЕС также заморозил 24,1 миллиарда евро российских частных активов попавших под санкции физических и юридических лиц после вторжения в Украину более 14 месяцев назад. Он наложил санкции на почти 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и стал мишенью для многих ключевых источников дохода Москвы, но пытался найти и заморозить попавшие под санкции активы российских миллиардеров.

Комиссия тесно сотрудничает со председательствующей в ЕС Швецией "чтобы продвигать дискуссии" относительно предложенных вариантов использования замороженных активов центрального банка. ЕС также продолжает обсуждение этого вопроса с международными союзниками, "чтобы обеспечить необходимую координацию на международном уровне", но "эти размышления сложны как юридически, так и технически".

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