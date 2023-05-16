Экономика России падает в пропасть: расходы на войну выросли на 282%, дыра в бюджете растет

Россия за год увеличила расходы на военные нужды на 282% – до $26 млрд в январе-феврале 2023-го. Это бьет по бюджету страны-агрессора. Ведь только за два месяца РФ потратила более 40% всех запланированных годовых расходов на военный сектор. Это увеличивает рекордную дыру в бюджете Кремля.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Аналитики проанализировали бюджетные данные РФ за начало года, которые были опубликованы только в мае.

Так, российский минфин прекратил публикацию данных об исполнении отдельных ежемесячных бюджетов в мае 2022 года, но теперь добавил данные за 2022 год и начало 2023 года. Согласно им данным, расходы на оборону в январе составили 1,18 трлн рублей, а в феврале – 822,4 млрд рублей.

"Дефицит бюджета России с января по апрель составил 3,4 трлн рублей по сравнению с профицитом в 1,2 трлн рублей в 2022 году. Москва потратила больше средств (чем планировала. – Ред.), а доходы от энергетики упали", – говорится в материале.

Ранее американское издание The Wall Street Journal констатировало: экономика России начинает разваливаться. Издание отмечало: время, когда Россия получала огромные прибыли от продажи нефти и газа на фоне роста цен после полномасштабного вторжения в Украину, прошли. Так:

западные санкции становятся все жестче;

государственные доходы России сокращаются;

рост ее экономики надолго снизился;

газ и нефть – крупнейшие экспортные товары страны – потеряли основных клиентов;

с ноября рубль упал более чем на 20% (по отношению к доллару);

количество рабочей силы сократилась – поскольку молодежь уходит на фронт или бежит из страны из-за опасений быть призванной в армию;

неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес.

При этом, подчеркивается, потеря европейских рынков не только негативно влияет на российскую экономику. Но и фактически превращает страну в колонию Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом фоне власти РФ ищут все новые источники финансирования войны. Например, недавно в Госдуме предложили обложить россиян "налогом на веселье".

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