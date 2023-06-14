ЕС может полностью запретит экспорт газа из России: это станет крупнейшей санкцией против агрессора 

Европейский Союз рассматривает возможность полностью запретить экспорт газа из России. Сейчас голубое топливо могут поставлять двумя газопроводами: через Украину и с помощью "Турецкого потока". Если это произойдет, Россия на долгое время полностью лишится возможности продавать свое голубое топливо на крупнейшем рынке.

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Об этом говорится в материале ICIS. Вальтер Больц, советник по энергетике австрийского правительства, отметил: сейчас в Европейском Союзе зреет понимание: можно полностью обойтись без голубого топлива из РФ. На полном запрете поставок может настаивать и Украина, которая продолжает получать доход от транзита. Однако украинские доходы от транзита несопоставимы с теми доходами, которые агрессор получает от продажи голубого топлива.

"Россия зарабатывает 15-25 млрд долларов в год на продаже газа, а Украина – только 800 млн на транзите", – пояснил он. Уже сейчас поставки газа из России в ЕС сократились на 80% по сравнению с теми объемами, которые были до начала полномасштабной войны России против Украины.

Сейчас больше всего газа из РФ среди стран ЕС покупает Австрия и Словакия. Кроме того, голубое топливо попадает в Германию, Венгрию и Словению. Австрия может заменить российский газ сжиженным.

В то же время в ЕС также рассматривают возможность использовать украинскую газотранспортную систему для хранения газа. Их собственные хранилища уже заполнены на 70%. При этом они пытаются купить как можно больше газа, чтобы избежать скачка цен в отопительный сезон.

Как ранее писал OBOZREVATEL, поставки газа из России в Европейский Союз опустились до самой низкой в истории отметки. Это связано с тем, что "Турецкий поток" остановили на ремонт.

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