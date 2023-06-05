Поставки газа из России сократятся до исторического минимума: остановился еще один газопровод 

Поставки газа из России в Европу побьют очередной рекорд и сократятся до минимального уровня. После подрыва "Северных потоков" газ поставляют по двум газопроводом: через Турцию и через Украину. "Турецкий поток" остановится 5 июня на профилактику, в результате транзит через Украину станет единственной возможностью поставлять российский газ в европейские государства.

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Как пишет ВВС, ранее Россия останавливала якобы на профилактику "Северный поток", но после он так и не запустился. Однако если раньше ЕС зависел от поставок газа из России, то теперь вполне может обойтись без голубого топлива от агрессора.

Относительно мягкая зима полностью лишила РФ возможности влиять на газовый рынок ЕС. Если раньше сокращение поставок "Газпрома" приводило к резкому снижению цен, то теперь оно проходит практически незаметно.

За год полномасштабной войны Россия потеряла важнейший для себя газовый рынок. При этом если в случае с нефтью есть возможность найти альтернативу, то с газом ситуация значительно сложнее. Его поставляют газопроводами, а их строительство стоит миллиарды долларов и длится годами. Даже при желании и согласии Китая увеличить закупки перенаправить газ из Европы в Азию быстро невозможно.

Некоторые страны ЕС вовсе заявили, что навсегда и полностью отказываются от газа из РФ. Его заменят на топливо из других стран, в том числе Азербайджана, Норвегии и т. д.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Венгрия пообещала не отказываться от газа из России. При этом правительство Виктора Орбана уже ищет новых поставщиков голубого топлива.

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