ЕС может запретить транзит ряда товаров через Россию: Bloomberg озвучил список

Европейский Союз (ЕС) планирует предложить запрет на транзит многих товаров через страну-террористку Россию. Она будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, включая несколько типов транспортных средств.

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Запрет станет частью нового пакета санкций, который готовит Еврокомиссия. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Ранее РФ удавалось обойти ограничения по нескольким подсанкционным технологиям. Данные торговли свидетельствуют о том, что передовые микросхемы и интегральные схемы, изготовленные в ЕС и в других союзных странах, доставляются в Россию через третьи страны, включая Турцию, ОАЭ и Казахстан.

Польша, Эстония и Литва настаивали на том, чтобы ЕС ввел запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могли бы использоваться российской военной, авиационной и космической промышленностью. То же касается и товаров, которые могли бы способствовать увеличению промышленного потенциала страны-террористки.

Новый, 11 пакет предложенных санкций ЕС против России также может быть нацелен на танкеры и суда, которые не включали навигационные системы, что не позволяло отслеживать их движение. Основное внимание пакета состоит в ликвидации лазеек и борьбе с обходом существующих ограничений, в том числе компаниями в третьих странах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, многие страны мира зависят от российской госкорпорации в области атомной энергии "Росатом". При этом Британия, США, Канада, Япония и Франция создали альянс, направленный на отмену атомной монополии компании и вытеснение РФ с международного рынка. Эксперт Виктор Куртев назвал 6 шагов, которых должна добиться Украина, чтобы "настал конец "Росатому".

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