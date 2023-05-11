ЕС не будет вводить санкции против ядерной энергетики России, – глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ядерная энергетика не будет включена в 11 пакет санкций ЕС против России. При этом он подчеркнул: в дальнейшем Венгрия будет выступать против подобных ограничений.

Видео дня

"Переговоры по 11-му пакету санкций начались в Брюсселе. Предложение Еврокомиссии по этому пакету не содержит санкций, касающихся атомной промышленности. И как я уже раньше говорил, Венгрия никоим образом не согласится с такими предложениями", – приводят его слова росСМИ.

Также Сийярто напомнил: Венгрия уже более 40 лет эксплуатирует АЭС в Пакше. Которая:

была построена с участием советских специалистов;

использует российское ядерное топливо.

"Венгрия по-прежнему не поддерживает никаких санкций по отношению к ядерной энергетике. Потому что выбор способов производства электроэнергии относится к национальной компетенции", – подчеркнул министр.

Более того, отметил он, Венгрия не намерена отказываться от планов строительства двух новых энергоблоков в Пакше – по проекту "Росатома". Поскольку те якобы "должны обеспечить гарантию энергоснабжения страны в долгосрочной перспективе".

Что предшествовало

Ранее же депутаты Верховной Рады официально обратились к иностранным парламентам и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой ввести санкции против ядерной энергетики России. В частности, речь шла о санкциях против "Росатома", а также сокращении сотрудничества с РФ в сфере ядерной энергетики. В обращении Верховная Рада призвала парламенты всех иностранных государств, Европейский парламент, Международное агентство по атомной энергии и его государства-члены:

1. Ввести меры по сокращению влияния Российской Федерации на развитие ядерной энергетики в мире через:

сокращение закупок российского ядерного топлива, природного урана и сопутствующих услуг, с полным отказом от российских компонентов в ядерной энергетике;

прекращение заключения любых новых контрактов с "Росатомом" и связанными с ней физ- и юрлицами по обогащению урана и закупке ядерного топлива;

прекращение заключения каких-либо новых и расторжение заключенных контрактов с "Росатомом" по проектированию и строительству атомных электростанций и вспомогательных услуг;

прекращение действия любых других торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ с "Росатомом" до тех пор, пока РФ не прекратит ядерный шантаж, противоправную деятельность в отношении украинских гражданских ядерных объектов и материалов и не выведет свои войска с территории Украины и не возместит ущерб Украине, причиненный в результате вооруженной военной агрессии.

2. Отреагировать на недопустимые нарушения, уже совершенные "Росатомом" и связанными с ней физическими и юридическими лицами на территории Украины, через:

введение персональных санкций против ключевых должностных лиц "Росатома" и связанных с ней компаний, в том числе членов ее правления и исполнительного директора, а также исполнительных директоров всех дочерних предприятий;

введение персональных санкций против сотрудников "Росатома", которые вмешивались в работу атомных электростанций на территории Украины и своими действиями угрожали ядерной безопасности;

наложение санкций на Институт Курчатова, выразивший публичное оправдание и одобрение вторжения РФ на территорию Украины, включая персональные санкции в отношении президента института;

исключение "Росатома" из Глобального договора ООН за нарушение основополагающих принципов о правах человека;

ограничение граждан РФ в Международном агентстве по атомной энергии в доступе к данным об украинской ядерной энергетике, а также ограничение их вовлеченности в принятие решений МАГАТЭ по украинской ядерной энергетике.

отмена проведения мероприятий под эгидой МАГАТЭ на территории РФ, запланированных на 2023 год, и бойкотирования любых мероприятий по вопросам развития мирного атома, инициатором которых выступает государство-агрессор;

приостановка участия "Росатома" во Всемирной ядерной ассоциации (WNA), Всемирной Ассоциации операторов атомных электростанций (WANO) и других профильных международных организациях.

Кроме того, Германия настаивала на введении санкций против российской атомной энергетики. Причиной необходимости введения этих ограничений там назвали миллионные прибыли РФ.

"Германия настаивает на том, чтобы Европейский Союз включил гражданский атомный сектор в новый пакет санкций блока против России. ... Ведь торговля с российской атомной энергетикой на сотни миллионов евро до сих пор прямо не пострадала", – сообщал тогда Reuters.

При этом подчеркивалось: по словам министра экономики Германии Роберта Хабека, то, что ядерный сектор российской экономики так и не ощутил на себе влияние санкций, не имеет оправданий. "Ядерные технологии – чрезвычайно чувствительная область. Здесь больше не может быть "обычного бизнеса", – отметил он.

Отметим, что в настоящее время, кремлевский ядерный гигант "Росатом" остается крупнейшим в мире экспортером реакторов и топлива – даже несмотря на санкции против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же в Будапеште обиделись на президента Украины Владимира Зеленского за критику заявлений властей члена НАТО Венгрии о "дружбе" с Россией, считающей врагом Североатлантический альянс. Там заявили, что уместность членства в НАТО поддерживающей РФ страны решать не главе Украинского государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!