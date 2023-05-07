ЕС не голодает: Польша требует запретить российскую агропродукцию в Европе

Польша будет требовать от Европейской комиссии (ЕК) введения новых санкций против России. Речь идет о полном запрете импорта российского зерна и другой сельхозпродукции в Европу, т.к. страны ЕС сейчас не нуждаются в российских продуктах.

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Об этом заявил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось. Как сообщает агентство PAP, по словам дипломата, поставки российской продукции продолжаются "под предлогом продовольственной безопасности", однако это нужно прекратить.

"Санкции на российскую сельхозпродукцию нужно вводить немедленно, хотя бы из-за проблем с ввозом украинской продукции в ЕС. Европе сейчас не грозит нарушение цепочки поставок сельхозпродукции. Напротив – у нас проблема с излишками", – объяснил Садось.

Он напомнил, что ЕК еще ни разу не предлагала ввести подобные ограничения в отношении РФ. При этом эмбарго могло бы войти в 11-й пакет санкций против России (на данный момент ЕС ввел 10 пакетов). Для утверждения таких санкций потребуется единогласное решение всех 27 стран-членов Евросоюза.

При этом Россия, как известно, продолжает шантажировать Украину и весь мир остановкой "зернового соглашения". Требования РФ в этом вопросе напрямую связаны с желанием Кремля активизировать экспорт продуктов питания из страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд европейских стран в одностороннем порядке запрещал импорт агропродукции из Украины. В результате был достигнул компромисс, согласно которому ЕК четко определила список стран и украинскую продукцию, которые те некоторое время не будут импортировать.

В то же время эмбарго на украинские продукты ввела Молдова, которая не входит в ЕС. В ответ на это Украина пригрозила запретить молдовский импорт.