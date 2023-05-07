В ответ на недружественные действия Укрна готовит запрет всего импорта из Молдовы

В ответ на решение Молдовы ограничить импорт украинской сельхозпродукции правительство Украины готовит постановление о запрете молдавского импорта. Данное ограничение уже было согласована и находится в процессе реализации правительством.

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Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Торговый представитель Украины Тарас Качка. Он подчеркнул, что украинская сторона предупреждала Молдову о таком развитии событий.

"Мы сообщили в Кишинев – любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы", – отмечает чиновник.

По данным источника, запрет на импорт молдавских товаров в Украину находится в стадии подготовки и уже получил согласование в правительстве.

Напомним, что в субботу, 6 мая, Министерство сельского хозяйства Молдовы объявило о своих планах присоединиться к решению ЕС о временном запрете на импорт сельскохозяйственных культур из Украины. Однако транзит данных продуктов разрешен.

Владимир Боля, министр сельского хозяйства Молдовы, сообщил лично украинскому визави Николаю Сольскому о решении присоединиться к решению ЕС о временном запрете на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины, с разрешением транзита. По его словам, в хранилищах Молдовы сейчас находится большое количество зерна, и фермеры беспокоятся, что им не будет достаточно места для нового урожая.

Госстат сообщает, что по итогам 2022 года Украина импортировала товары из Молдовы на сумму $151 млн. Среди импортированных товаров значатся топливо ($28 млн), вино ($16 млн), дубильные экстракты ($15 млн), овощи и переработанные овощи ($16 млн), орехи ($15 млн) и черные металлы ($10 млн).

Как сообщал OBOZREVATEL, Румыния ввела временный запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины. Действовать он будет до 5 июня.