ЕС отменит квоты и пошлины для Украины еще на год: стало известно о важном решении

Послы стран Европейского Союза согласились продлить отмену торговых пошлин и квот для Украины еще на год, до 5 июня 2024-го. Такой режим фактически создает для украинских экспортеров условия, аналогичные тем, что есть у их конкурентов в ЕС.

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Консенсус был достигнут 28 апреля, сообщил журналист Рикард Йозвяк. Теперь соответствующее решение должен утвердить Европейский парламент.

"Послы ЕС одобрили продление свободной торговли с Украиной еще на год. Европарламент должен проголосовать за это на пленарном заседании в мае. В конце концов был достигнут консенсус по этому поводу", – сообщил Йозвяк.

В стандартном режиме свободной торговли между Украиной и ЕС, который действовал до июня 2022 года, беспошлинный экспорт товаров был доступен только по квотам. То есть, Украина могла "бесплатно" поставлять в Европу только определенный объем каждого товара.

Все, что превышало квоты, нужно было поставлять уже с уплатой пошлины, что повышает конечные цены на товары и сокращает прибыль экспортера. Поэтому после начала полномасштабно войны ЕС решил поддержать украинскую экономику отменой квот.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом ЕС начал ограничивать поставки агропродукции из Украины, т.к. от наплыва дешевого украинского зерна и других товаров начали страдать местные аграрии. В частности, Еврокомиссия уже дала согласие на введение запрета на поставку подсолнечного масла из Украины.

До этого в списке запрета было 4 продукта: пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник. При этом транзит такой продукции через территорию стран ЕС будет разрешен.

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