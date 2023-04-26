В ЕС запретили ввоз еще одного продукта из Украины: Польша требует эмбарго еще на 5 товаров

Европейская комиссия (ЕК) дала согласие на введение запрета на поставку подсолнечного масла из Украины. При этом транзит этой продукции будет разрешен.

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Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус RMF24. До этого в списке запрета было 4 продукта – пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник.

"Мы не откажемся от наших действий на этом этапе, которые мы предприняли, если мы не получим соответствующих инструментов, которые будут гарантировать, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, поступлением товаров из Украины в Польшу", – отметил Телус в Люксембурге после переговоров с еврокомиссарами.

Министр добавил, что Польша все еще ведет переговоры по запрету на другие продукты. Речь идет о муке, меде, сахаре, фруктах (замороженных), яйцах, мясе (особенно птице), молоке и молочных продуктах, а также яблочном соке и яблочном концентрате.

В свою очередь, комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский призвал польское правительство быстро согласиться на компромисс с Евросоюзом. "Для Польши было бы большим достижением, если бы это привело к решению этой проблемы на уровне ЕС. Было бы жалко упускать возможность", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Польша разблокировала транзит украинской агропродукции через свою территорию после запрещения транспортировки одновременно с импортом. Тем не менее, эмбарго на ввоз зерна и ряда продуктов из Украины в Польшу осталось в силе. Кроме того из транзитной цепочки внезапно исключили один из портов.

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