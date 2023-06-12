ЕС планирует разместить свой газ в Украине: это может превратить страну в крупнейшего хранителя газа в Европе

Европейский Союз рассматривает возможность использовать крупнейшее украинское газовое хранилище Бильче-Волицко-Угерское. Там могут хранить больше голубого топлива, чем на самом крупном предприятии в Германии.

Видео дня

Несмотря на риски, связанные с полномасштабной войной России против Украины, использование таких хранилищ может сбалансировать рынок газа в Европе, пишет издание Bloomberg. Дело в том, что хранилища газа в ЕС заняты уже на 70%. А чтобы не допустить подорожания голубого топлива зимой, летом необходимо накопить как можно больше запасов, чтобы использовать их в отопительный сезон.

Украина может хранить около 30 млрд кубометров, при этом треть объема готовы предоставить ЕС. В целом с помощью украинских хранилищ можно разместить газ, который покроет 10% европейского потребления. Это значительные масштабы.

"Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС", – говорится в заявлении немецкой компании RWE AG, которая в прошлом использовала хранилище Украины.

И хотя хранилища лежат далеко под землей, удалены от зоны активных боевых действий, все-таки риски из-за войны остаются высокими. Поэтому решение о том, чтобы размещать газ в Украине, должны принимать на уровне ЕС. И этот вопрос сейчас активно обсуждается.

Это стало бы важным политическим решением и позволило бы Украины получать доход от хранения газа. После того, как ЕС полностью откажется от покупки газа из России, украинская ГТС рискует остаться без газа. Использование ее в качестве хаба для хранения может спасти ситуацию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, объемы доставки газа из РФ в ЕС сократились до рекордно низкой отметки. Это связано с остановкой "Турецкого потока".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!