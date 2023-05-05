ЕС принял окончательное решение о 1 млрд евро на боеприпасы для Украины: что будут закупать

Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины через Европейский фонд мира. Ожидается, что таким образом будет проофинасировано предоставление ВСУ артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, при необходимости, ракет.

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Об этом сообщила в пресс-службе Совета. Там отметили:

ВСУ нуждаются в значительном количестве боеприпасов для защиты народа и территории Украины;

передать эти припасы "нужно быстро".

При этом подчеркивается: эти средства выделяются в дополнение к такой же сумме, направленной на компенсацию военной помощи Украине государствам-членам ЕС. Ее Совет Евросоюза утвердил в середине апреля.

"Боеприпасы будут совместно закуплены странами-членами ЕС у европейской оборонной промышленности", – говорится в сообщении. В частности, отмечается:

средства будут направлены производителям в ЕС и Норвегии;

компоненты для производства могут закупаться и за пределами этих стран.

Эта компромиссная формула призвана решить спор между отдельными членами Евросоюза, которые не могли договориться, будут ли заключаться контракты на закупку боеприпасов с третьими государствами. Как сообщили ранее в Politico: