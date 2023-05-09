Еврокомиссия на 9 мая раскрыла содержание 11-го пакета санкций против РФ: список ограничений

Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести против России 11-й пакет санкций. Основное внимание в этом пакете будет уделяться контролю за выполнением уже введенных ограничений, а также торговым запретам.

Видео дня

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по случаю Дня Европы 9 мая в Киеве. Глава ЕК перечислила такие приоритеты 11-го пакета санкций:

уточнение существующих европейских санкций;

добавление "большего количества продуктов" в список запрещенных к транзиту;

введение новых инструментов для борьбы с обходом санкций;

препятствование работе "теневых" организации из России и третьих стран, которые обходят санкции.

Ранее Польша потребовала не просто расширить транзитные ограничения в отношении РФ, а полностью запретить импорт агропродукции из страны-агрессора. Такие санкции предложили внести в 11-й пакет, однако финальная договоренность так и не достигнута. Выступить за запрет российских продуктов должны все 27 стран-членов ЕС.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" (G7) и ЕС намерены усилить давление на экономику России. Для этого разрабатывается новый пакет санкций, ключевой целью которого является закрытие лазеек в ранее введенных ограничениях. Т.е. партнеры Украины хотят сделать невозможным обход действующих санкций.

Также ожидается, что лидеры "Большой семерки" достигнут прогресса относительно механизма отслеживания перевозки российских алмазов через границы. В итоге это может привести к ограничениям на торговлю алмазами, которого добивается Украина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!