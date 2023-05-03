На Россию будут давить, "Большая семерка" и ЕС готовят ряд решений – Bloomberg

Страны "Большой семерки" (G7) и ЕС намерены усилить давление на экономику России. Для этого разрабатывается новый пакет санкций, ключевой целью которого является закрытие лазеек в ранее введенных ограничениях. Т.е. партнеры Украины намерены сделать невозможным обход действующих санкций.

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Об этом сообщает Bloomberg. Ожидается, что о новых санкциях будет объявлено во время встречи лидеров стран G7 в Японии в конце мая.

"Среди обсуждаемых предложений – запрет на транзит многих товаров через территорию России. А также ограничения против судов, отключающих навигационные системы... Также обсуждаются персональные санкции приблизительно против 30 человек", – говорится в сообщении.

Также ожидается, что лидеры "Большой семерки" достигнут прогресса относительно механизма отслеживания перевозки российских алмазов через границы, что в итоге может привести к ограничениям на торговлю ими.

"Кроме того, могут быть расширены ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленными предприятиями", – сообщают аналитики.

В то же время подчеркивается, что США и Япония параллельно готовят собственные пакеты санкций. Тем временем Канада работает над ограничениями:

связанными с нарушениями Россией прав человека, "включая вероятное похищение украинских детей";

касающимися российской оборонной промышленности.

В Британии хотят "финансово задушить военную машину Путина"

Ранее в парламенте Великобритании предложили создать "экономический Рамштайн" против России. По словам члена парламента Алисии Кернс, необходимость такого формата возникла по причине того, что Западу не удалось "адекватно финансово задушить военную машину Путина".

"Очень подробная информация еще больше подтверждает необходимость "экономического Рамштайна" для тех, кто борется за свободу Украины. Очевидно, что мы не смогли адекватно финансово задушить военную машину Путина, а потому должны лишить его возможности финансировать атаки на гражданское население. Мы можем сделать это, только если правительства начнут координировать экономические и военные действия", – написала Кернс у себя в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, из России уходит крупный сервис знакомств Tinder. Одна из причин – ордер на арест президента страны Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в Гааге.

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