Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины: какие показатели

Европейская комиссия (ЕК) впервые озвучила экономический прогноз для Украины – как для страны-кандидата на членство в ЕС. Так, ЕК ожидает, что ВВП Украины вырастет даже в 2023 году, хоть и ненамного.

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Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, передает пресс-служба Еврокомиссии. По словам Джентилони, Украина продемонстрировала "огромную устойчивость" экономики.

Несмотря на падение на 29% по итогам 2022 года, украинская экономика в 2023 году может вырасти на 0,6%. А в 2024 году восстановление ускорится до 4% роста ВВП, считают в Еврокомиссии.

Тем не менее, отмечается, что прогноз может измениться. "Он подвержен всем оговоркам, которых можно ожидать в ситуации военного времени", – заявил Джентилони.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Нацбанк Украины пересмотрел свой экономический прогноз в сторону улучшения. Если ранее ожидался рост ВВП по итогам 2023 года всего на 0,3%, то теперь прогнозируется его повышение на 2%.

Тем не менее ключевым риском для этого прогноза остается более длительный срок и интенсивность полномасштабной войны. На данный момент НБУ предполагает, что риски безопасности снизятся к началу 2024 года.

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