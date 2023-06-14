Еврокомиссия занялась важным для Украины проектом: он поможет восстановлению страны

Европейская комиссия (ЕК) готовит пилотный механизм гарантий экспорта и страхования военных рисков. Это очень важно Украины, т.к. отсутствие военного страхования удерживает европейский бизнес от работы с украинским. А это, в свою очередь, замедляет проекты по восстановлению страны.

Видео дня

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Это очень важные для нас темы", – подчеркнул нардеп от "Слуги народа".

Так, по словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, ЕК уже ведет переговоры с несколькими партнерами, включая Великобританию и ЕБРР, относительно схемы поощрения страховой отрасли к запуску полисов военного страхования для Украины.

"Отсутствие военного страхования в большинстве стран-членов ЕС рассматривается как одно из препятствий для привлечения частного бизнеса к возобновлению Украины", – констатировал Домбровскис. Гетманцев соглашается с таким выводом.

"Действительно, для многих европейских бизнесов отсутствие страхования военных рисков является одним из основных сдерживающих факторов и препятствий для ведения бизнеса с украинскими контрагентами. Да, у нас есть уже несколько небольших проектов в этом направлении, в частности с MIGA и правительством Германии, но инициатива Еврокомиссии позволит вывести этот вопрос на совсем другие масштабы", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, инвестиции в Украине также будут страховать от военных рисков. Это среди прочего позволит создать условия, в которых будут возможны масштабные вложения в восстановление Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!