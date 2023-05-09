Европарламент продлил "экономический безвиз" для Украины: что это означает

Украина и Европейский Союз (ЕС) продлевают "экономический безвиз" еще на год, до июня 2024 года. Таким образом, украинский бизнес и дальше сможет продавать свои товары в ЕС без квот и пошлин.

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За соответствующее решение 9 мая проголосовал Европарламент. Аналогичный "вердикт" должен также вынести Совет ЕС, только тогда продление сделки вступит в силу.

Предыдущее соглашение об отмене торговых ограничений истекало 5 июня 2023 года. Договоренность крайне важна для украинских экспортеров.

Дело в том, что в стандартном режиме свободной торговли между Украиной и ЕС, который действовал до июня 2022 года, беспошлинный экспорт товаров был доступен только по квотам. То есть Украина могла "бесплатно" поставлять в Европу только определенный объем каждого товара.

Все, что превышало квоты, нужно было поставлять уже с уплатой пошлины, что повышает конечные цены на товары и сокращает прибыль экспортера. Поэтому после начала полномасштабной войны ЕС решил поддержать украинскую экономику отменой квот.

О том, что Украина и ЕС договорились продлить "экономический безвиз", сообщал еще 3 мая премьер-министр Денис Шмыгаль. "Украина и ЕС достигли договоренностей о продлении "экономического безвиза" еще на год... Это важно для обновления нашей экономики", – объяснял глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом ЕС ограничивает поставки агропродукции из Украины, т. к. от наплыва дешевого украинского зерна и других товаров начали страдать местные аграрии. Как минимум до начала июня будет работать запрет на поставки в ряд стран пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла. При этом транзит такой продукции через территорию стран ЕС будет разрешен.

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