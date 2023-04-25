Евросоюз и Япония выступили против плана США о запрете почти всего экспорта в Россию – FT

Европейский Союз (ЕС) и Япония не поддерживают предложение США, согласно которому страны G7 (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) могли бы ввести запрет на почти весь экспорт товаров в РФ. Правительство Штатов разочаровано нынешней системой, содержащей ряд лазеек, позволяющих стране-террористу обходить некоторые санкции.

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Лидеры G7 готовят новое заявление к встрече в Хиросиме (Япония), которая состоится в мае. Она содержит обещание заменить текущий режим санкций против агрессора почти полным запретом экспорта, говорится в материале Financial Times.

Как рассказали два чиновника, с таким предложением выступили Соединенные Штаты. Это происходит на фоне роста разочарования США системой, полной лазеек, позволяющих РФ продолжать импортировать западные технологии.

При этом страны Евросоюза и Япония на подготовительной встрече на прошлой неделе предположили, что такой шаг будет неосуществим. "С нашей точки зрения это просто невозможно", – сказал один из чиновников на условиях анонимности.

В Совете нацбезопасности Белого дома не стали комментировать разговоры с партнерами по G7, но добавили, что США будут "продолжать искать способы привлечь Россию к ответственности".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главы МИД стран ЕС продолжат обсуждение принятия нового, 11-го пакета санкций против России. Пока блок не готов согласовать новые ограничения, поэтому на нынешнем заседании Совета Евросоюза меры не будут приняты.

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