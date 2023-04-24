В ЕС не смогли принять 11-й пакет санкций против России: заявление Борреля
Главы МИД стран Европейского Союза (ЕС) продолжат обсуждение принятия нового, 11-го пакета санкций против России. Пока блок не готов согласовать новые ограничения, поэтому на нынешнем заседании Совета Евросоюза меры не будут приняты.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель журналистам 24 апреля, перед началом заседания в Люксембурге. По его словам, обсуждение 11-го пакета санкций против РФ продолжается.
"Сегодня у нас нет позиции, чтобы завершить новый пакет санкций для России. Но мы продолжим обсуждение", – сказал Боррель. Напомним, ранее блок ввел уже 10 пакетов санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Ранее стало известно о том, что ЕС планирует предложить запрет на транзит многих товаров через страну-агрессора Россию. Он будет распространяться на многие технологии и другие товары, включая несколько типов транспортных средств.
Запрет станет частью нового пакета санкций, который готовит Еврокомиссия. Об этом говорится в материале Bloomberg.
Новый, 11-й пакет предложенных санкций ЕС против России также может быть нацелен на танкеры и суда, которые не включали навигационные системы, что не позволяло отслеживать их движение. Основное внимание в пакете будет концентрироваться на ликвидации лазеек и борьбе с обходом существующих ограничений, в том числе компаниями в третьих странах.
OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что власти Кипра приняли жесткие меры в отношении лиц и компаний, которые помогали российским олигархам обходить санкции, введенные против РФ из-за войны в Украине. Активы лиц и организаций, попавших под ограничительные меры, заморожены.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!