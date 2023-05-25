Евросоюз рассматривает передачу Украине прибыли от российских активов в 196,6 млрд евро: FT узнали детали

Европейский Союз (ЕС) обсуждает план направить в Украину доходы от 196,6 млрд евро замороженных российских активов. Чиновники исследуют законный путь использования доходов от средств, застрявших в расчетной компании Euroclear.

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Официальные лица стран ЕС и Европейской комиссии встретились 24 мая, чтобы рассмотреть варианты передачи российских активов, хранящихся в Euroclear, крупнейшей в мире расчетной компании. Об этом сообщает Financial Times.

Такой шаг не приведет к экспроприации активов. По данным бельгийского правительства, из-за санкций заморозили российские активы в Euroclear на сумму 196,6 млрд евро, из которых 180 млрд евро – активы центрального банка РФ.

"Не совсем понятно, кому принадлежит этот интерес", - сказал один из собеседников газеты. Использовать интересы в пользу Украины было "неизведанной территорией", сказал он, "но есть вера, что это можно сделать".

Некоторые чиновники считают, что этот принцип применим к более широкому кругу замороженных российских активов, в том числе тех, которые застряли в люксембургской расчетной компании Clearstream.

Глава офиса президента Андрей Ермак прокомментировал материал FT. "Восстановление справедливости – это ответственность российских преступников за войну, а также компенсация за все зло", – написал он в Telegram.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, активы российского олигарха Олега Дерипаски в Украине до сих пор не конфискованы. При этом не исключено, что рассмотрение этого вопроса намеренно затягивается. Да, недавно суд перенес очередное апелляционное заседание под предлогом кибератаки.

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