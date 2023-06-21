Германия наказала Путина: вместо нефти из РФ в 6 раз увеличат закупки в Казахстане, используют компанию, которую забрали у "Роснефти"

Германия использует компанию Rosneft Deutschland, которую забрали у "Роснефти" и передали в управление Федеральному сетевому агентству, чтобы в шесть раз увеличат закупку нефти у Казахстана. Соответствующее соглашение уже подписали президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер с государственной корпорацией "КазМунайГаз".

Видео дня

Об этом сообщает издание "Хартыя97". Президент ФРГ прибыл с визитом в Астану, договорился о сотрудничестве в энергетической отрасли. Кроме роста объема закупок в шесть раз (до 100 тыс. тонн нефти в месяц), стороны также обсудили увеличения сотрудничества в вопросе разведки и добычи.

После нефтяного эмбарго Германия успешно замещает российскую нефть в ЕС. Крупнейшим покупателем является Германия, однако также увеличились закупки Италией, Франции, Румынии. Казахстан также получает инвестиции из ЕС на свою энергетическую отрасль, их размер уже составил $6 млрд.

Отметим, в то же время Россия перенаправила поставки в Индию, Китай. Они покупают российскую нефть с большой скидкой (которая может составлять до 40%). Кроме того, усложнилась и логистика. Фактически Россия в результате полномасштабной войны против Украины потеряла крупнейший рынок сбыта энергетических ресурсов.

В то же время заменить покупателя газа в необходимых объемах в короткой перспективе невозможно. Газ поставляют через газопроводы, на строительство которых нужно много лет и огромные инвестиции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ЕС может полностью запретить закупку газа из РФ. Сейчас, хотя поставки резко и сократились, Россия все еще продает голубое топливо в ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!